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कांगड़ा। विद्युत उपमंडल नंबर-1 कांगड़ा के एसडीओ पुलकित दीक्षित ने उपभोक्ताओं से लंबित बिजली बिलों का भुगतान 30 नवंबर तक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तय समयसीमा तक बिल जमा न करवाने वालों के कनेक्शन नियमानुसार काट दिए जाएंगे। उपभोक्ता एचपीएसईबीएल एप, पेटीएम, गूगल पे और बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से भी बिल जमा करवा सकते हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से मोबाइल नंबर विभाग में अपडेट करवाने का आग्रह किया, ताकि बिल और अन्य जरूरी सूचनाएं समय पर मिल सकें।संवाद