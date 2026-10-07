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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Collision between Punjab Roadways bus and electric car; one-kilometer-long traffic jam.

Kangra News: पंजाब रोडवेज बस और इलेक्ट्रिक कार में भिड़ंत, एक किलोमीटर लंबा जाम

Thu, 08 Oct 2026 04:09 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 04:09 AM IST
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Collision between Punjab Roadways bus and electric car; one-kilometer-long traffic jam.
फोटो : हादसे में क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रिक कार।
गगल (कांगड़ा)। गगल थाना के अंतर्गत मस्तपुर चौक के पास मंगलवार को पंजाब रोडवेज की बस और इलेक्ट्रिक कार में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार का टायर रिम टूट गया और टक्कर के प्रभाव से एक तरफ का एयरबैग खुल गया। कार सवार को हल्की चोटें आईं।
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जानकारी के अनुसार पंजाब रोडवेज की बस होशियारपुर से धर्मशाला की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से चैतड़ू से गगल की ओर आ रही इलेक्ट्रिक कार की मस्तपुर चौक के पास एक निजी स्कूल के सामने बस से टक्कर हो गई।
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हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब एक किलोमीटर तक जाम लगने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में दोनों पक्षों ने आपसी बातचीत के बाद समझौता कर लिया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। संवाद

फोटो : हादसे में क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रिक कार।

फोटो : हादसे में क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रिक कार।

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