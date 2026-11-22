Kangra News: मॉर्निंग वॉक के दौरान स्कूल पहुंचे सीएम सुक्खू, बच्चों को लगाया गले
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:55 PM IST
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बिना पूर्व सूचना के सराह स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री को देख बच्खे हुए उत्साहित
मुख्यमंत्री ने बच्चों से पढ़ाई और भविष्य के सपनों पर की बातचीत
संवाद न्यूज एजेंसी
गगल (कांगड़ा)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान धर्मशाला के समीप सराह स्थित टोंग-लेन चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल में पहुंचे। मुख्यमंत्री को बिना पूर्व सूचना अपने बीच पाकर बच्चे और स्कूल स्टाफ उत्साहित नजर आए।
मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें गले लगाकर स्नेह जताया। उन्होंने कक्षाओं का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, दिनचर्या, रुचियों और भविष्य के सपनों के बारे में बातचीत की। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें।
मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट के संचालकों और शिक्षकों से भी संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के बच्चों को समान और बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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मुख्यमंत्री ने बच्चों से पढ़ाई और भविष्य के सपनों पर की बातचीत
संवाद न्यूज एजेंसी
गगल (कांगड़ा)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान धर्मशाला के समीप सराह स्थित टोंग-लेन चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल में पहुंचे। मुख्यमंत्री को बिना पूर्व सूचना अपने बीच पाकर बच्चे और स्कूल स्टाफ उत्साहित नजर आए।
मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें गले लगाकर स्नेह जताया। उन्होंने कक्षाओं का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, दिनचर्या, रुचियों और भविष्य के सपनों के बारे में बातचीत की। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें।
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मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट के संचालकों और शिक्षकों से भी संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के बच्चों को समान और बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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