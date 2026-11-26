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सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से दो कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया गया है। हालांकि वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी है।पुलिस के अनुसार पैलेस में विवाह समारोह चल रहा था और दरकाटी से बरात आई थी। इसी दौरान किसी ने पिस्तौल से हर्ष फायरिंग कर दी। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर समारोह में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।लोगों ने मौके पर ही सूजन चौधरी निवासी दरकाटी को पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी वहां से भागने में कामयाब रहे। पैलेस संचालक की शिकायत पर पुलिस ने सूजन चौधरी और उसके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत एफआईआर दर्ज की है।उधर, एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटनास्थल से मिले कारतूस और खाली खोल को कब्जे में लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद करने के प्रयास भी जारी हैं।