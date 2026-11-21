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अमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के नाम के आगे ‘सेंटेनरी’ उपसर्ग जुड़ सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है।मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के 100 वर्ष पूरे होने पर ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन (ओएसए) की ओर से आयोजित समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कॉलेज परिवार, पूर्व विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को शताब्दी वर्ष की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संस्थान की गौरवशाली यात्रा को यादगार बनाने के लिए नाम के आगे ‘सेंटेनरी’ जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार करेगी।वर्ष 1926 में स्थापित इस महाविद्यालय ने क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार के साथ प्रदेश के शैक्षणिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल अकादमिक शिक्षा तक सीमित नहीं होते, बल्कि युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी संस्थान की वास्तविक पहचान उसके पूर्व विद्यार्थियों की उपलब्धियों और समाज के प्रति योगदान से बनती है।मुख्यमंत्री ने ओएसए की अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया। इनमें भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील पाइन क्षेत्र का स्थायी संरक्षण और महाविद्यालय परिसर में एसोसिएशन के लिए कार्यालय स्थापित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार इस ऐतिहासिक संस्थान के विकास और संरक्षण के लिए हरसंभव सहयोग करेगी।इस अवसर पर ओएसए अध्यक्ष संजीव गांधी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और महाविद्यालय की 100 वर्षों की शैक्षणिक उपलब्धियों व योगदान की जानकारी दी। कार्यक्रम में सांसद अनुराग शर्मा, पूर्व मंत्री विप्लव ठाकुर, एचपीटीडीसी अध्यक्ष आरएस बाली, हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन अध्यक्ष मनोज ठाकुर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा, ओएसए कार्यकारिणी सदस्य डॉ. एनडी शर्मा, प्रो. रेखा डढवाल, डॉ. एनएन शर्मा, डॉ. अश्वनी कौल और परविंदर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।