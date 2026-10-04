Kangra News: पेंशनरों के लंबित वित्तीय मामलों को लेकर संघ सक्रिय

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बरियाल (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा पेंशनर्स संघ पेंशनरों के लंबित वित्तीय मामलों को लेकर सक्रिय हो गया है। संघ पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ मिलकर पेंशन रिवीजन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट सहित अन्य बकाये का मुद्दा सरकार के समक्ष उठा रहा है। फ्रंट के राज्य उपाध्यक्ष व प्रवक्ता कल्याण भंडारी ने शनिवार को कहा कि जिला इकाई ने प्रदेशव्यापी आंदोलन में अहम योगदान दिया है। उन्होंने अध्यक्ष कृष्ण स्वरूप शर्मा के कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों के ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, वेतन एरियर, डीए और डीआर के भुगतान के लिए सरकार से ठोस पैरवी की जाएगी। संवाद