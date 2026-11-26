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रातभर आंखों के सामने जलते रहे आशियानेसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। संघणी बाजार में बुधवार रात करीब 10 बजे दुकानों में आग भड़कते ही अफरा-तफरी मच गई। आसपास के घरों में रह रहे लोग चीख-पुकार सुनकर बाहर निकल आए। जो लोग गहरी नींद में थे, उन्हें भी आवाज देकर जगाया गया। कोई बच्चों को गोद में उठाकर घर से बाहर भागा तो कोई परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुट गया।लोगों के लिए उस वक्त घर में रखे कीमती सामान से ज्यादा अपनों की सुरक्षा अहम थी। हर कोई एक-दूसरे से यही पूछ रहा था कि परिवार का कोई सदस्य घर के भीतर तो नहीं रह गया। किसी ने सामान निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए आवाजें लगाते रहे। रात करीब 10:30 बजे तक सभी परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके थे।ठंड से बचाने के लिए बच्चों को कंबल ओढ़ाए गए। गहरी नींद से अचानक उठाए गए छोटे बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कई बच्चे रोते रहे और माताएं उन्हें चुप कराने में लगी रहीं। वहीं, परिवारों के पुरुष आग बुझाने के लिए नाले से पानी भरकर लाने में जुटे थे। उस रात लोगों ने आंखों के सामने अपने आशियानों को राख होते देखा। अब प्रभावित परिवारों के सामने जले हुए घरों की जगह फिर से पक्के आशियाने खड़े करने की चुनौती है।