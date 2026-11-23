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परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से 150 विभिन्न चरणों को पार कर सफल हुए, जबकि 871 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के अलग-अलग चरणों में असफल रहे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान 12 अभ्यर्थियों के अनुरोध पर परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया। वहीं, तीन अपीलों का भी निपटारा किया गया। एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाई जा रही है। संवाद

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धर्मशाला। जिला कांगड़ा में पुलिस भर्ती के लिए सोमवार को पुलिस मैदान धर्मशाला में पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता एवं दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए 2,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 1,021 ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 979 अनुपस्थित रहे।