हाइड्रोजन ट्रेन: कालका-शिमला ट्रैक पर दौड़ेगी, बड़ोग में बनेगा फ्यूल प्लांट, रेल मंत्रालय का सर्वे पूरा

इससे प्रदूषण कम हो जाएगा और ट्रैक के साथ हरे-भरे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बडोग रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन प्लांट बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब सर्वे रिपोर्ट पर मंथन के बाद रेल मंत्रालय की ओर से हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल की अनुमति देगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में हेरिटेज रेल लाइन पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए योजना में शामिल किया था। इसके बाद से लगातार सर्वे रेल बोर्ड की ओर से करवाए जा रहे थे। उधर, रेल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार बीते दिनों हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए सर्वे किया जा चुका है। इसी के साथ बड़ोग में फ्यूल प्लांट बनाने के लिए भी जगह देखी गई है। आगामी कार्य रेल मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है।