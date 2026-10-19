हिमाचल पर्यटन: दशहरे पर पर्यटकों से गुलजार कालका-शिमला ट्रेन, सामान्य डिब्बे भी फुल

दिसंबर तक धर्मपुर से चलेगी ट्रेन

गौरतलब है कि धर्मपुर रेलवे स्टेशन को बने हुए 116 वर्ष हो चुके हैं। स्टेशन की पुरानी वास्तुकला और आसपास के पहाड़ी नजारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सुबह के समय खिली धूप में पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है, जिससे रेल यात्रा का अनुभव और भी यादगार हो जाता है। रेलवे बोर्ड की ओर से फिलहाल दिसंबर तक धर्मपुर से ही ट्रेन का संचालन किए जाने की योजना है। गुम्मा स्टेशन के नजदीक रेलवे पटरी की मरम्मत का कार्य पूरा होने तक ट्रेनों का संचालन धर्मपुर से जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले समय में भी धर्मपुर रेलवे स्टेशन से शिमला जाने वाले पर्यटकों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है।