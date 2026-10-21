हिमाचल प्रदेश: मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगे ऑपरेशन थियेटर, विभाग बना रहा योजना

नए ऑपरेशन थियेटर बनने से सर्जरी की क्षमता बढ़ेगी

ऑपरेशन थियेटरों की सीमित उपलब्धता के कारण कई बार मरीजों को ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। नए ऑपरेशन थियेटर बनने से सर्जरी की क्षमता बढ़ेगी और मरीजों के समय पर उपचार में मदद मिलेगी। प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में 12-12 बड़े ऑपरेशन थियेटर हैं। इन संस्थानों में प्रदेश भर से गंभीर बीमारियों और जटिल सर्जरी के लिए मरीज आते हैं। मरीजों की संख्या और विशेषज्ञताओं में ऑपरेशन की जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने पर विचार किया जा रहा है।