हिमाचल: कसौली में खुशवंत सिंह लिटफेस्ट का आगाज, तीन दिन में 27 सत्रों में होगी चर्चा

पहले दिन इन्होंने की चर्चा

फेस्टिवल की शुरुआत ख्वाबगाह से हुई, जिसमें साहित्यकारों और वक्ताओं ने असहमति जताने के अधिकार और समाज में बढ़ती ध्रुवीकरण की स्थिति पर अपने विचार रखे। साथ ही अधिवक्ता मीहिरा सूद ने लड़कियों के मौलिक अधिकारों से आगे के गंभीर सवालों तथा प्यार, धोखे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया जैसे विषयों पर चर्चा की। साथ ही साहित्यकार संजय हजारिका की किताब मिजोरम: द बैटल फील्ड टू बैलट बॉक्स पर चर्चा हुई। युवा समानांतर सत्र (फॉर एवर यंग) एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 15 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों और उभरते लेखकों की प्रतिभा को मंच देने के लिए विशेष समानांतर कार्यशालाएं और सत्र चलाए गए।