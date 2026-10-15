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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: DA installment to be released to employees soon; Finance Department has initiated the process

हिमाचल: कर्मचारियों को जल्द जारी की जाएगी डीए की किस्त, वित्त विभाग ने शुरू की प्रक्रिया

Thu, 15 Oct 2026 09:16 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 15 Oct 2026 09:16 PM IST
सार

वित्त विभाग ने इस बारे में संबधित शाखाओं से जोड़-घटाव के साथ कमेंट मांग लिए हैं। अतिरिक्त वित्तीय बोझ का आकलन किया जा रहा है। उसके बाद इस पर फैसला होगा। 

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Himachal: DA installment to be released to employees soon; Finance Department has initiated the process
कर्मचारियों को जल्द जारी हो सकती है डीए की किस्त। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त जल्द दी जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने इस बारे में संबधित शाखाओं से जोड़-घटाव के साथ कमेंट मांग लिए हैं।

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अतिरिक्त वित्तीय बोझ का आकलन किया जा रहा है। उसके बाद इस पर फैसला होगा। वहीं, कर्मचारियों का एक वर्ग पंजाब की तर्ज पर आठ प्रतिशत डीए जारी करने और दशहरा से पहले इसकी अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहा है।
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मुख्यमंत्री बार-बार यह एलान कर रहे हैं कि कर्मचारियों को डीए की किस्त जल्द दी जाएगी। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर के अनुसार डीए और एरियर के भुगतान को लेकर मांगपत्र मुख्य सचिव को भेजा था। अक्तूबर के वेतन के साथ डीए की बढ़ी हुई राशि भी कर्मचारियों के खातों में जारी की जाए।

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