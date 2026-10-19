स्वास्थ्य सेवाएं: पीजीआई की तर्ज पर विकसित होंगे हिमाचल के दो मेडिकल काॅलेज, सरकार ने शुरू की तैयारी

चयनित मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा

गंभीर बीमारियों के उपचार, जांच और विशेषज्ञ परामर्श के लिए मरीजों को दूसरे राज्यों के बड़े अस्पतालों का रुख न करना पड़े, इसके लिए चयनित मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। हालांकि, कॉलेजों के अंतिम चयन और योजना के क्रियान्वयन को लेकर आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। चयनित मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनरी स्थापित करने के साथ जांच सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। अत्याधुनिक लैब विकसित होने से जटिल बीमारियों की पहचान और समय पर उपचार में मदद मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न विशेषज्ञ के डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।