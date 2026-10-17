चंबा में अग्निकांड: मकान जलकर राख, 20 लाख का नुकसान, परिवार को खुले आसमान के नीचे काटनी पड़ेगी सर्द रातें

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह अग्निकांड हुआ है। ग्राम पंचायत करयूनी कोठी के सेरी गांव में देवी सिंह पुत्र फत्तु राम का मकान आग लगने से पूरी तरह जलकर राख हो गया। अग्निकांड में करीब 20 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

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