बैंकर्स समिति बैठक फैसले: युवाओं को स्वरोजगार की राह दिखाएंगे बैंक, ऋण का वितरण बढ़ाने पर जोर

आरबीआई शिमला के क्षेत्रीय निदेशक पीएस खुआल ने कहा कि हिमाचल जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में दूरदराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बीसी नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में हिमाचल का गौरव कार्यक्रम खास आकर्षण रहा। इसमें सफल लाभार्थियों और प्रदेश के विशिष्ट नागरिकों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि समय पर बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं, कौशल विकास और वित्तीय सहयोग ने किस तरह आजीविका के अवसर बढ़ाने और उद्यम खड़े करने में मदद की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के एक लाभार्थी को दावा राशि का चेक भी प्रदान किया गया। इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और आम परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देने में बैंकों की भूमिका को रेखांकित किया गया। समिति के संयोजक कमल शर्मा ने कहा कि ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयासों को नई दिशा मिलेगी।