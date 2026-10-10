क्रिप्टो करेंसी घोटाला: संपत्ति की कुर्की शुरू, कोर्ट के आदेश से ही लौटेगा निवेशकों का पैसा

जांच में तकनीकी प्रबंधन से जुड़े मिलन गर्ग पर डेटा विदेशी सर्वरों पर स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपी बताए जा रहे सुभाष शर्मा पर हवाला के जरिये दुबई में रकम भेजने के आरोपों की भी पड़ताल हो रही है। सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की कवायद की जानकारी भी सामने आई है। पीएमएलए की धारा-8(8) के तहत विशेष अदालत वैध दावेदारों को कुछ परिस्थितियों में रकम लौटाने का आदेश दे सकती है। इसके लिए निवेशकों को बैंक स्टेटमेंट, भुगतान की रसीदें और निवेश के अन्य प्रमाण जुटाकर जांच एजेंसी के समक्ष दावा दर्ज करना होगा। रकम की वापसी अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित होना बाकी है।