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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Women performed devotional singing (bhajan-kirtan) at the Harirai Temple.

Chamba News: हरिराय मंदिर में महिलाओं ने किया भजन-कीर्तन

Mon, 19 Oct 2026 10:28 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 19 Oct 2026 10:28 PM IST
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Women performed devotional singing (bhajan-kirtan) at the Harirai Temple.
चंबा। रामनवमी के उपलक्ष्य में चंबा के हरिराय मंदिर में महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर भगवान श्रीराम की महिमा का गुणगान किया। इस दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा।
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महिलाओं ने भजन प्रस्तुत कर भगवान श्रीराम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और सुख-समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सुनीता महाजन, प्रोमिला देवी, नीलम कुमारी, बिंदू कुमारी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सामूहिक रूप से भजन-कीर्तन किया। भगवान श्रीराम के जयकारों और भजनों से मंदिर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। महिलाओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। रामनवमी के अवसर पर मंदिर में धार्मिक गतिविधियों के आयोजन से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने मिलकर भजन गाए और राम नाम की महिमा का बखान किया। संवाद
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