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Chamba News: ऊना अस्पताल में घटी घटना की होनी चाहिए निष्पक्ष न्यायिक जांच

Sat, 10 Oct 2026 10:16 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 10 Oct 2026 10:16 PM IST
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There should be an impartial judicial inquiry into the incident that occurred at Una Hospital.
पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना, डॉक्टरों से दुर्व्यवहार निंदनीय : डॉ.विकास
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के राज्य महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा है कि ऊना अस्पताल में घटी जच्चा बच्चा की मौत मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही भीड़ का फायदा उठाकर डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के मेडिकल ऑफिसर पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन, जिस तरह से अमानवीय व्यवहार भीड़ की आड़ में कुछ लोगों ने किया, वह भी निंदनीय है। महिला की मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर लगेगा। इससे पहले कैसे किसी डॉक्टर को मौत का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के ऐसे बड़े देश जो चिकित्सीय व वैज्ञानिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं, वह भी मातृ-शिशु जन्म मृत्यु दर को शून्य नहीं कर पाए हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में काफी प्रयास कर रहा है। प्रसव के दौरान कई जटिलताएं ऐसी होती हैं, जिसमें जच्चा व बच्चा की जिंदगी को खतरा रहता है, फिर भी डॉक्टर अपनी उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। कहा कि परिवार की संतुष्टि के लिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही सीएमओ व अन्य चिकित्सकों से अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही डॉक्टरों पर हमले होते रहे तो कोई भी डॉक्टर गंभीर मरीज के इलाज में हाथ नहीं डालेगा। इस मौके पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कविता महाजन, डॉ. सौरभ शर्मा, डॉ. धीरज बंसल, डॉ. बैशाली शर्मा, डॉ. शैल्जा, डॉ. प्रतीक, डॉ. संकेत सहित अन्य मौजूद रहे।
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