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चंबा। शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे महर्षि दयानंद आदर्श उच्च विद्यालय चंबा में अचानक चीख-पुकार मच गई। स्कूल भवन की दूसरी मंजिल पर जमा एक कक्षा के कमरे में आग लग गई। देखते ही देखते कमरे में धुआं भर गया। दम घुटने से विद्यार्थी खांसने लगे और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी बीच स्कूल प्रबंधन ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) चंबा के टोल फ्री नंबर पर सूचना दी। कुछ ही देर में अग्निशमन विभाग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार को आयोजित मॉक ड्रिल का हिस्सा था। मॉक ड्रिल के तहत कक्षा में आग लगने की सूचना मिलते ही विद्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सभी कक्षाओं के विद्यार्थी अध्यापकों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर निकलने लगे। उधर, सूचना मिलने के बाद डीडीएमए ने संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। दोपहर 12:20 बजे चौगान स्थित अग्निशमन केंद्र से गाड़ी स्कूल के लिए रवाना हुई। पुलिस ने रास्ते में यातायात व्यवस्था संभालते हुए अग्निशमन वाहन को रास्ता दिया। करीब 12:30 बजे अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ की टीमें विद्यालय परिसर में पहुंच गईं। एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षा उपकरण पहनकर धुएं से भरे कमरे में प्रवेश किया। सबसे पहले दरवाजे और खिड़कियां खोलकर अंदर फंसे विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तलाशी के दौरान कमरे में तीन बच्चे बेसुध मिले। जवानों ने उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर सुरक्षित तरीके से बांधा और रस्सियों की मदद से दूसरी मंजिल से नीचे खेल मैदान में उतारा। इसके बाद उन्हें सीपीआर और प्राथमिक उपचार दिया गया। कुछ देर बाद तीनों बच्चों को होश आ गया। दोपहर 2 बजे तक चले इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं रही। मॉक ड्रिल की अगुवाई तहसीलदार चंबा भूपेंद्र कश्यप ने की। इस दौरान विद्यार्थियों को आग लगने, धुएं से बचाव और आपात स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने के तरीके बताए गए। साथ ही आपदा के समय घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेने और संबंधित विभागों को तुरंत सूचना देने के महत्व से भी अवगत करवाया गया। प्रधानाचार्य और अध्यापक वर्ग ने अभ्यास में पूरा सहयोग दिया।