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संवाद न्यूज एजेंसीडलहौजी (चंबा)। पर्यटन नगरी डलहौजी के ऐतिहासिक गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा को सिटी चौकी के समीप उसके पुराने स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया गया है।नगर परिषद के सहायक अभियंता संजीव शर्मा की देखरेख में प्रतिमा को स्थानांतरित करने का कार्य पूरा किया गया। अब चौक के मध्य खाली हुई जगह पर हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी। साथ ही प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र को भी संवारा जाएगा।गांधी चौक शहर का प्रमुख चौराहा है, जहां चर्च रोड, जंद्रिघाट रोड, खज्जियार रोड, पंजपुला रोड, गर्म सड़क, एयरफोर्स रोड और ठंडी सड़क समेत सात मार्ग आकर मिलते हैं। पर्यटन सीजन में वाहनों की आवाजाही बढ़ने से यहां यातायात का दबाव रहता है। चौक के बीचोंबीच प्रतिमा होने से उपलब्ध जगह सीमित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा को हटाकर सिटी चौकी के पास पुराने स्थल पर स्थापित किया गया है। इस बदलाव से चौक के मध्य हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए जगह उपलब्ध होगी। वहीं, प्रतिमा के आसपास सौंदर्यीकरण होने से इस ऐतिहासिक स्थल का स्वरूप भी निखरेगा।