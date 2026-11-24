विज्ञापन





गौरतलब है कि दो दिन पहले ही अमर उजाला में संवाद न्यूज एजेंसी की पंचायत क्षेत्र में जगह-जगह लगे कचरे के ढेरों को लेकर खबर प्रकाशित की गई थी। खबर प्रकाशित होने के बाद पंचायत ने संज्ञान लेते हुए सफाई अभियान चलाया और खुले में पड़े कचरे को हटवा दिया। पंचायत प्रधान दीपक राणा ने पंचायत वासियों को चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति खुले में कचरा न फेंके। पंचायत में किराये पर रहने वाले लोगों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने घरों से निकलने वाले कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालें। पंचायत की ओर से जिस स्थान पर कचरा डालने के लिए कहा जाएगा, वहीं कचरा पहुंचाना अनिवार्य होगा। नियमों की अवहेलना करने वालों पर पंचायत 500 रुपये जुर्माना लगाएगी। उन्होंने लोगों से पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।

विज्ञापन

चंबा। ग्राम पंचायत करियां में खुले में लगे कचरे के ढेरों को पंचायत प्रबंधन ने साफ करवा दिया है। मंगलवार को पंचायत प्रधान दीपक राणा और वार्ड नंबर सात के पंच शराफत अली ने कचरा हटाने के लिए विशेष मुहिम चलाई। इसके तहत जेसीबी मशीन की मदद से गैस एजेंसी और जुखराड़ी वार्ड के पास सड़क किनारे लगे कचरे के ढेरों को उठवाकर कचरा संयंत्र तक पहुंचाया गया।