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जनहित के विकास कार्यों में देरी रोकने के लिए समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया बनाने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने सलूणी में विधायक निधि से होने वाले विकास कार्यों की मंजूरी में देरी का मामला उठाया।उन्होंने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) सलूणी के कार्यालय में लंबित प्रक्रिया को लेकर विधानसभा प्रश्न के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा।डीएस ठाकुर ने कहा कि विधायक निधि का उद्देश्य क्षेत्र में जनहित से जुड़े विकास कार्यों को गति देना है। ऐसे में स्वीकृति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत भी बताई।विधायक ने सदन में कहा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की प्रशासनिक ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सरकार से देरी के कारण स्पष्ट करने और विधायक निधि से प्रस्तावित कार्यों को तय समय में मंजूरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।