फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Over 200 routes but 35 fewer drivers how will the Chamba depot operate?

Chamba News: रूट 200 पार, चालक 35 कम, कैसे दौड़ेगा चंबा डिपो

Fri, 02 Oct 2026 09:51 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 02 Oct 2026 09:51 PM IST
विज्ञापन
Over 200 routes but 35 fewer drivers how will the Chamba depot operate?
175 रह गई संख्या, परिचालकों की भी कमी, सेवानिवृत्ति-पदोन्नति के बाद नहीं भरे पद
विज्ञापन

पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के रूटों पर बढ़ा बसों के संचालन का दबाव
डीडीएम बोले- पर्याप्त स्टाफ के बिना सभी रूट नियमित चलाना चुनौतीपूर्ण

संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। चंबा डिपो में बसों के रूट बढ़े नहीं, लेकिन उन्हें चलाने वाला स्टाफ जरूर घट गया है। डिपो के अधीन 200 से अधिक रूटों के संचालन के बीच चालकों की संख्या करीब 210 से घटकर अब 175 रह गई है।
यानी डिपो में 35 चालक कम हो गए हैं। परिचालकों की संख्या में भी करीब 35 की कमी बताई जा रही है। ऐसे में सीमित स्टाफ से अधिक रूटों का संचालन करना निगम प्रबंधन के लिए चुनौती बनता जा रहा है।
विज्ञापन

डिपो में कई चालक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि कुछ को पदोन्नति मिलने के बाद दूसरे पदों पर तैनाती दी गई। इससे चालक वर्ग में रिक्तियां बढ़ती गईं। खाली हुए पदों के मुकाबले नई नियुक्तियां नहीं होने से कमी दूर नहीं हो पाई। इसका दबाव मौजूदा चालक-परिचालकों पर पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

चंबा डिपो के रूट जिले के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों को मुख्यालय व अन्य स्थानों से जोड़ते हैं। ऐसे में पर्याप्त चालक-परिचालक उपलब्ध नहीं होने पर रूटों का नियमित संचालन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। आने वाले समय में स्टाफ की कमी दूर नहीं हुई तो निगम प्रबंधन को रूटों का संचालन बनाए रखने में और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

--
सेवानिवृत्ति के बाद नहीं हुई पर्याप्त भरपाई
एचआरटीसी डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि चंबा डिपो में चालकों की संख्या पहले करीब 210 थी, जो अब घटकर 175 रह गई है। सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के कारण चालकों की कमी हुई है। परिचालकों की संख्या में भी कमी है। उन्होंने कहा कि डिपो के अधीन 200 से अधिक रूट हैं और पर्याप्त स्टाफ के बिना सभी रूटों का संचालन करना चुनौतीपूर्ण है। सरकार को स्टाफ की कमी से अवगत करवाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed