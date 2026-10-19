Chamba News: रास्ता रोकने पर 20 रेहड़ियों का सामान उठा ले गई नप की टीम

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सुबह 11:13 बजे शहर के मुख्य बाजार में औचक निरीक्षण 12:05 बजे सुल्तानपुर में जांची व्यवस्थादशहरे की खरीदारी के बीच बाजार में पैर पसार रहे अतिक्रमण पर नगर परिषद ने शिकंजा कस दिया। सार्वजनिक रास्तों पर रेहड़ियां सजाकर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टीम ने करीब 20 रेहड़ियों का सामान जब्त किया। चंबा के मुख्य बाजार से शुरू हुई कार्रवाई सुल्तानपुर तक पहुंची। अचानक हुई इस कार्रवाई से रेहड़ी संचालकों में अफरातफरी मच गई। नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि बाजार में रास्ते रोककर कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही दोबारा अवैध रेहड़ियां लगाने पर जुर्माना करने की चेतावनी भी दी गई है।संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। दिन : सोमवार, समय : सुबह 11:13 बजे। स्थान : शहर का मुख्य बाजार। दशहरा पर्व के चलते चंबा बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की चहल-पहल बढ़ गई है। बाजार में अवैध रूप से रेहड़ियां भी सजाई दी गई हैं। अवैध रूप से रेहड़ियां लगाने के कारण यातायात बाधित हो रहा है। इस कारण राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अधिकांश अवैध रेहड़ी धारक ग्राहकों को रिझाने में जुटे रहे। अचानक नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंची। टीम ने सार्वजनिक रास्तों पर रखे सामान को जब्त किया। साथ ही करीब 20 रेहड़ियों पर रखा सामान नगर परिषद ने कब्जे में ले लिया। नगर परिषद चंबा की इस कार्रवाई में शहर में दिन भर हड़कंप मचा रहा। गौरतलब है कि अकसर दशहरा पर्व पर अवैध रेहड़ी फड़ियों के मामले सामने आते है, लेकिन इस बार नगर परिषद ने रेहड़ी सजने के कुछ घंटों बाद ही शिकंजा कस दिया है। नगर परिषद चंबा की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि 20 रेहड़ियों पर रखा सामान जब्त किया है। साथ ही दोबारा अवैध रेहड़ियां न सजाने की हिदायत दी गई। अन्यथा जुर्माना किया जाएगा।