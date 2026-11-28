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उन्होंने विभाग से दोबारा नुकसान का आकलन करवाने की मांग की है। लेखराज ने बताया कि आग में उनका मकान, खाद्य सामग्री, बिस्तर, फ्रिज, कंप्यूटर, वाशिंग मशीन और सोने-चांदी के आभूषण सहित घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। उनके अनुसार कुल नुकसान करीब एक करोड़ रुपये का है, जबकि राजस्व विभाग ने महज 45 लाख रुपये का आकलन तैयार किया है। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व विभाग से नुकसान का सही आकलन करने की गुहार लगाई है। उधर, तहसीलदार अभिराय सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रभावित की ओर से बताई गई जानकारी के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की गई है। यदि उन्हें आकलन में कोई कमी या अंतर लगता है तो वे उसे ठीक करवा सकते हैं। संवाद

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चंबा। संघणी अग्निकांड में चार मंजिला मकान, दुकान, स्टोर और सोने-चांदी के आभूषण गंवाने वाले प्रभावित लेखराज ने राजस्व विभाग की नुकसान आकलन रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं।