बकाया पेंशन के लिए लंबा इंतजार, चिकित्सा बिल भी अटके : ठाकुर

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लंबित भुगतान से बुजुर्ग परेशान, सरकार से लंबित देनदारियां जल्द चुकाने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। पेंशनरों को संशोधित पेंशन लाभों के बकाया भुगतान और चिकित्सा बिलों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा बिल दो से तीन साल से लंबित हैं।डॉ. बीआर आंबेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक संघ जिला चंबा की बैठक में यह मुद्दा उठाते हुए प्रदेश सरकार से लंबित देनदारियां जल्द चुकाने की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश पेंशनर संघर्ष संयुक्त समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की।सुरेश ठाकुर ने कहा कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच के संशोधित पेंशन लाभों की बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। पेंशनर अपने हकों के लिए धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं और सरकार को ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। त्योहारों को देखते हुए उन्होंने इसी माह बकाया एरियर की दो किस्तें जारी करने की मांग उठाई।बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दरों में अंतर पर भी चिंता जताई गई। सदस्यों ने कहा कि चिकित्सा बिलों के भुगतान में देरी से बुजुर्गों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उम्र और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बीच अपने ही खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए वर्षों इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। बैठक में जितेंद्र कुमार, मनोहर लाल, भूपेंद्र सूर्या और जीत सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।