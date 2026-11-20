Chamba News: सड़क सुधारने के नाम पर छीन ली सिंचाई सुविधा, किसान परेशान
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 10:46 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 10:46 PM IST
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सिहुंता (चंबा)। सड़क सुधारीकरण के नाम पर किसानों की सिंचाई का प्रमुख साधन छीन लिया गया है। लोक निर्माण विभाग ने कामला बस स्टैंड के पास सालों पुरानी खग्गल सिंचाई कूहल को तोड़ दिया। इससे 50 एकड़ में खेती करने वाले करीब 50 किसानों की परेशानी बढ़ गई है।
विभाग ने निकासी नाली बनाने के लिए कूहल को तोड़ा था। दो माह बीत जाने के बाद भी इसे दोबारा नहीं बनाया गया। अब निकासी नाली का पानी किसानों के खेतों में पहुंच रहा है। खरगट से त्रंगड़ा तक करीब 10 किलोमीटर लंबी यह खग्गल कूहल धान और गेहूं की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। माधो राम, अशोक कुमार और अन्य किसानों ने कहा कि उनकी खेती इसी कूहल के पानी पर निर्भर है।
लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता करनैल सिंह ने बताया कि कूहल का निर्माण जलशक्ति विभाग को करना है। जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता दिनेश सिंह पठानिया ने निरीक्षण कर समस्या हल करने का आश्वासन दिया। संवाद
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विभाग ने निकासी नाली बनाने के लिए कूहल को तोड़ा था। दो माह बीत जाने के बाद भी इसे दोबारा नहीं बनाया गया। अब निकासी नाली का पानी किसानों के खेतों में पहुंच रहा है। खरगट से त्रंगड़ा तक करीब 10 किलोमीटर लंबी यह खग्गल कूहल धान और गेहूं की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। माधो राम, अशोक कुमार और अन्य किसानों ने कहा कि उनकी खेती इसी कूहल के पानी पर निर्भर है।
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लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता करनैल सिंह ने बताया कि कूहल का निर्माण जलशक्ति विभाग को करना है। जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता दिनेश सिंह पठानिया ने निरीक्षण कर समस्या हल करने का आश्वासन दिया। संवाद
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