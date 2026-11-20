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विभाग ने निकासी नाली बनाने के लिए कूहल को तोड़ा था। दो माह बीत जाने के बाद भी इसे दोबारा नहीं बनाया गया। अब निकासी नाली का पानी किसानों के खेतों में पहुंच रहा है। खरगट से त्रंगड़ा तक करीब 10 किलोमीटर लंबी यह खग्गल कूहल धान और गेहूं की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। माधो राम, अशोक कुमार और अन्य किसानों ने कहा कि उनकी खेती इसी कूहल के पानी पर निर्भर है।लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता करनैल सिंह ने बताया कि कूहल का निर्माण जलशक्ति विभाग को करना है। जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता दिनेश सिंह पठानिया ने निरीक्षण कर समस्या हल करने का आश्वासन दिया। संवाद