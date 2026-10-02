Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 02 Oct 2026 09:47 PM IST
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काम की बात
गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी पूर्वाह्न 11 जुलाहकड़ी, सुल्तानपुर, बालू और परेल में घरेलू गैस की आपूर्ति करेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे डीएसी नंबर सहित घरेलू गैस सिलिंडर की खरीद करें।
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आज खास
खेलकूद
एथलेटिक्स : कन्या विद्यालय चंबा में जिला स्तरीय अंडर-19 एथलेटिक्स का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे होगा।
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प्रशिक्षण : हरिपुर स्थित एचपीसीए क्रिकेट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 7 बजे से होगा।
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धार्मिक
विशेष पूजा : मुगला स्थित शनिदेव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना पूर्वाह्न 11 बजे की जाएगी।
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शिक्षा
अभियान : बाट स्कूल में एनएसएस शिविर के दौरान गोद लिए गांवों में सफाई अभियान सुबह 10 बजे से चलाया जाएगा।
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काउंसलिंग : रोजगार उप कार्यालय चुवाड़ी में काउंसलिंग और कॅरिअर मार्ग दर्शन शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी पूर्वाह्न 11 जुलाहकड़ी, सुल्तानपुर, बालू और परेल में घरेलू गैस की आपूर्ति करेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे डीएसी नंबर सहित घरेलू गैस सिलिंडर की खरीद करें।
आज खास
खेलकूद
एथलेटिक्स : कन्या विद्यालय चंबा में जिला स्तरीय अंडर-19 एथलेटिक्स का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे होगा।
प्रशिक्षण : हरिपुर स्थित एचपीसीए क्रिकेट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 7 बजे से होगा।
धार्मिक
विशेष पूजा : मुगला स्थित शनिदेव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना पूर्वाह्न 11 बजे की जाएगी।
शिक्षा
अभियान : बाट स्कूल में एनएसएस शिविर के दौरान गोद लिए गांवों में सफाई अभियान सुबह 10 बजे से चलाया जाएगा।
काउंसलिंग : रोजगार उप कार्यालय चुवाड़ी में काउंसलिंग और कॅरिअर मार्ग दर्शन शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।