Chamba News: आज से स्कूलों में गूंजेगी खेल प्रतिभाओं की धमक

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खान-पान पर रहेगी विशेष निगरानी रखेगा शिक्षा विभागसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। जिले के स्कूलों में अंडर-14 वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं का आगाज शनिवार से होगा। प्रतियोगिताओं को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभिन्न मेजबान स्कूलों में खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।प्रतियोगिताओं का समापन 31 अगस्त को होगा। सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी मोहिंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों की डाइट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।खिलाड़ियों को पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध करवाने के साथ उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि प्रतियोगिता के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मनोहर लाल ने प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने वाले स्कूलों को खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, पेयजल, खेल मैदान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं बेहतर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर माहौल उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न स्कूलों से अंडर-14 वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके लिए स्कूल स्तर पर खिलाड़ियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ खेल भावना और अनुशासन सीखने का अवसर भी मिलेगा। 31 अगस्त को प्रतियोगिताओं के समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा।