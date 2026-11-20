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विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक डीएस ठाकुर ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) के तहत केंद्र सरकार से स्वीकृत धनराशि के इस्तेमाल को लेकर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। कहा कि आपदा राहत के लिए स्वीकृत राशि का पारदर्शिता के साथ समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य जल्द पूरा हो सके। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। विधायक ने कहा कि जनहित और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाना उनकी प्राथमिकता है।

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चंबा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर जताई जा रही आपत्तियों का समर्थन करते हुए डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने यह मामला हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने 23 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना को वापस लेने और प्राथमिक शिक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने की मांग की। विधायक ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा और विद्यालयों का सुचारु संचालन प्रभावित होने की आशंका है। प्राथमिक शिक्षा प्रदेश के भविष्य की नींव है। ऐसे में शिक्षकों के अधिकारों, सम्मान और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि शिक्षकों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए अधिसूचना पर पुनर्विचार किया जाए और उचित कदम उठाए जाएं।