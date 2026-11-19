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प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि विशेष और सामान्य बच्चों ने एक साथ विभिन्न खेलों में भाग लेकर समावेशी खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित अन्य खेल आयोजित किए गए।इसके अलावा विशेष बच्चों की 100 मीटर दौड़ भी करवाई गई। समापन समारोह में डाइट की पूर्व प्रधानाचार्य सुमन मिन्हास ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला परियोजना अधिकारी (गुणवत्ता) उपमा शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। वॉलीबॉल के बालिका वर्ग में वंशिका, खुशी, रूहानिका और मोनिका की टीम प्रथम रही।बैडमिंटन एकल में पैराडाइज चुवाड़ी के योगराज ने पहला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कडेड के करण राज ने दूसरा स्थान हासिल किया। बैडमिंटन युगल में पैराडाइज चुवाड़ी के अर्जुन और सरोल के दिव्यांश प्रथम रहे।इस दौरान डाइट चंबा की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और समूहगान प्रस्तुत कर समां बांधा। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरोल के प्रधान गुरदेव भी मौजूद रहे।