Chamba News: रोज खड्ड लांघ रहा बचपन, फाइलों से आगे नहीं बढ़ रही व्यवस्था

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निरीक्षण हुए, लेकिन धरातल पर काम शुरू नहीं, तीन पंचायतों के लोग कर रहे पुलों का इंतजारसंवाद न्यूज एजेंसीमैहला (चंबा)। सरकारी दावों में पुलों की योजना है, लेकिन ग्रामीणों की राह अब भी खड्डों से होकर गुजरती है। मैहला ब्लॉक की दाड़वी, फागड़ी और चड़ी पंचायतों में प्रस्तावित पुलों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।बरसात में खड्डों का जलस्तर बढ़ने पर ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सबसे अधिक जोखिम स्कूली बच्चों को उठाना पड़ता है, जिन्हें रोजाना इन्हीं खड्डों को पार कर स्कूल पहुंचना होता है।फागड़ी पंचायत में मैलेडी के पास, चड़ी पंचायत में और बंदला पंचायत के उपलेड़ी खड्ड पर पुल प्रस्तावित हैं। ग्रामीणों के अनुसार, इन स्थानों का निरीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। तेज बहाव के बीच खड्ड पार करना हादसे को न्योता देने जैसा है। दोपहिया वाहन चालकों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। पुलों के अभाव में रोजाना होने वाली परेशानी ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।पुलों के अभाव में पंचायत के लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। सबसे अधिक दिक्कत विद्यार्थियों को होती है, जिन्हें खड्ड पार करके स्कूल पहुंचना पड़ता है। राज कुमार, फागड़ीबच्चों को स्कूल भेजते समय चिंता रहती है, रास्ते में खड्ड पार करने का जोखिम हर दिन डराता है। पानी का बहाव बढ़ने पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। - दीपक कुमार, चड़ीपुल न होने से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। दोपहिया चालकों को भी खड्ड से गुजरना पड़ता है। विभाग के निरीक्षण करने के बावजूद निर्माण शुरू न होना समझ से परे है। - राकेश कुमारतीन पुल बनने हैं मगर उनमें से एक भी नहीं बना है। विभाग की ओर से निरीक्षण भी किया मगर अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। अब तो पुल की उम्मीद भी टूट रही। - नेकी कुमारलोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राकेश मरौल ने कहा कि मामला विभाग के ध्यान में है। जिन स्थानों पर पुलों का निर्माण प्रस्तावित है, वहां जल्द निर्माण करवाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।