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इस पुल से तीसा, राजनगर, साहो, सरोल, पांगी, भंजराड़ू, नकरोड़, चांजू, सुरंगानी, खैरी सहित अन्य क्षेत्र के लिए बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही होती है। सुबह से लेकर रात तक पैदल लोगों की भी आवाजाही भी लगी रहती रहती है। विज्ञापन



रात के समय पुल से गुजरना परेशानी भरा हो जाता है। अंधेरे में पैदल चलने वालों के साथ वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। -सन्नी ठाकुर, स्थानीय निवासी विज्ञापन विज्ञापन



सामने से आने वाले व्यक्ति और वाहन को देखने में परेशानी होती है। इससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। पुल पर रोशनी की व्यवस्था होना जरूरी है। -दिनेश, स्थानीय निवासी



जब पुल के निर्माण के दौरान लोगों की सुविधा के लिए आठ लाइटें लगाई गई थीं तो उनके संचालन की जिम्मेदारी पहले से क्यों तय नहीं की गई। -सोनू ठाकुर, स्थानीय निवासी

सरोल पंचायत प्रधान विजय कुमार ने बताया कि बालू पुल का एरिया उनकी पंचायत के अधीन नहीं आता है। इसलिए लाइटों का बिल पंचायत नहीं दे सकती।

एसडीएम चिराग शर्मा ने बताया कि पुल की लाइटों का बिल पंचायत भरेगी या नगर परिषद, इसका पता करके समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए दोनों एजेंसियों से बात की जाएगी। इस पुल से तीसा, राजनगर, साहो, सरोल, पांगी, भंजराड़ू, नकरोड़, चांजू, सुरंगानी, खैरी सहित अन्य क्षेत्र के लिए बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही होती है। सुबह से लेकर रात तक पैदल लोगों की भी आवाजाही भी लगी रहती रहती है।रात के समय पुल से गुजरना परेशानी भरा हो जाता है। अंधेरे में पैदल चलने वालों के साथ वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। -सन्नी ठाकुर, स्थानीय निवासीसामने से आने वाले व्यक्ति और वाहन को देखने में परेशानी होती है। इससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। पुल पर रोशनी की व्यवस्था होना जरूरी है। -दिनेश, स्थानीय निवासीजब पुल के निर्माण के दौरान लोगों की सुविधा के लिए आठ लाइटें लगाई गई थीं तो उनके संचालन की जिम्मेदारी पहले से क्यों तय नहीं की गई। -सोनू ठाकुर, स्थानीय निवासीसरोल पंचायत प्रधान विजय कुमार ने बताया कि बालू पुल का एरिया उनकी पंचायत के अधीन नहीं आता है। इसलिए लाइटों का बिल पंचायत नहीं दे सकती।एसडीएम चिराग शर्मा ने बताया कि पुल की लाइटों का बिल पंचायत भरेगी या नगर परिषद, इसका पता करके समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए दोनों एजेंसियों से बात की जाएगी।

चंबा। बालू में रावी नदी पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बने नए पुल पर रात होते ही अंधेरा पसर जाता है। पुल पर आठ लाइटें तो लगाई गई हैं, लेकिन ये रात के समय रोशनी नहीं कर रही हैं। हालात ये हैं कि पुल से गुजरते समय सामने से कौन आ रहा है, इसका भी आसानी से पता नहीं चलता। करोड़ों रुपये के विकास कार्यों के बीच बुनियादी सुविधा का यह हाल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। लोक निर्माण विभाग ने तीन वर्ष पहले पुल का उद्घाटन करवाया था। लोगों की सुविधा के लिए पुल के एक से लेकर दूसरे छोर तक आठ लाइटें लगाई गई हैं लेकिन उद्घाटन के बाद से ये लाइटें नहीं जली हैं। बिजली का बिल भरने के फेर में ये लाइटें नहीं जल रही हैं। न सरोल पंचायत पुल को अपने परिक्षेत्र में मानने को तैयार है और न ही नगर परिषद इन लाइटों का बिल भरने की हामी भर रही है। इसका खामियाजा वहां से गुजरने वाले सैकड़ों राहगीरों समेत वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर ने जब सोमवार रात 9 बजे पुल में जाकर वास्तुस्थिति का पता लगाया तो यह व्यवस्था देखने को मिली। पुल से गुजरने वाले सरोल निवासी अशोक कुमार से जब बात की तो उन्होंने बताया कि रात में पुल से गुजरते समय यही खतरा सताता रहता है कि कोई अनहोनी घटना न घट जाए। न पीछे से आने वाले का पता लगता है और न सामने से आने वाले का।