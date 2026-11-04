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भाजपा विधायक हिमाचल के मुद्दों पर नहीं उठाते आवाज : सीएम

Wed, 04 Nov 2026 10:31 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 04 Nov 2026 10:31 PM IST
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BJP MLAs do not raise their voices on issues concerning Himachal: CM
आपदा के बाद घोषित 1500 करोड़ की केंद्रीय सहायता अब तक नहीं मिली, चुराह में जनसभा के दौरान भाजपा पर साधा निशाना
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संवाद न्यूज एजेंसी
तीसा (चंबा)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को चुराह में जनसभा के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विधायकों की आवाज परवाणू और नूरपुर से आगे नहीं पहुंचती।
वे प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दे उठाने के बजाय प्रधानमंत्री के नारे लगाने तक सीमित हैं। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा विधायक हिमाचल के अधिकारों की पैरवी क्यों नहीं करते।
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मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, कर्मचारी कल्याण और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए काम कर रही है। मेडिकल कॉलेजों और जोनल अस्पतालों में 80 प्रतिशत डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
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सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाई, लेकिन भाजपा विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठाया। प्रधानमंत्री की ओर से आपदा के बाद घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी अब तक प्रदेश को नहीं मिली है।

इससे पहले तीसा से बैरागढ़ जाते समय खुशनगरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। देर शाम चुराह प्रवास के दौरान उन्होंने बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे उत्साहित नजर आए।
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