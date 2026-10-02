Chamba News: रन फॉर डीएवी में भुवन और करुणा ने जीती बाजी

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लड़कों में अथर्व दूसरे और दिव्यांश तीसरे, लड़कियों में माही दूसरे और याची तीसरे स्थान पर रहींसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। गांधी जयंती पर डीएवी विद्यालय चंबा की ओर से रन फॉर डीएवी मैराथन का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर हरदासपुरा से शुरू हुई करीब पांच किलोमीटर की दौड़ चौगान में संपन्न हुई।वन्यजीव प्रभाग के वन मंडल अधिकारी माने नवनाथ शिवाजी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानाचार्य एवं क्षेत्रीय अधिकारी बिक्रम सिंह ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम, अनुशासन और खेलों को दिनचर्या का हिस्सा बनाने से विद्यार्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। मैराथन के लड़कों की श्रेणी में भुवन ने पहला, अथर्व ने दूसरा और दिव्यांश ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं, लड़कियों की श्रेणी में करुणा प्रथम, माही द्वितीय और याची तृतीय रहीं।मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और शारीरिक क्षमता विकसित करने में सहायक होती हैं। प्रधानाचार्य बिक्रम सिंह ने विद्यार्थियों की भागीदारी की सराहना करते हुए खेलों को सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। कार्यक्रम में अंतिम तीन स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित कर खेल गतिविधियों में निरंतर भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।