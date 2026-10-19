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Chamba News: गोहत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी 31 तक न्यायिक रिमांड पर भेजे

Mon, 19 Oct 2026 10:30 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 19 Oct 2026 10:30 PM IST
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Accused arrested in cow slaughter case sent to judicial remand until the 31st
चंबा। गो हत्या मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को अदालत ने 31 अक्तूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सोमवार को पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया। वहां अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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सिल्लाघ्राट क्षेत्र में गोवंश की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चार दिन का पुलिस रिमांड लेने के बाद एसएचओ रमन चौधरी व उनकी टीम ने घटनास्थल में लेजाकर इन आरोपियों से कटे हुए मवेशी का मांस और काटने वाले हथियारों को भी बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि गौ हत्या मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है।
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चंबा जिले की घघरोता पंचायत के जलेदा जंगल में 12 अक्तूबर 2026 को गोवंश के अवशेष मिलने के बाद कथित गोहत्या का मामला सामने आया। स्थानीय निवासी टेक चंद ने अवशेष देखे और पंचायत के उपप्रधान अमरो को सूचना दी। 12 अक्तूबर की शाम को दोनों मौके पर पहुंचे। अगले दिन 13 अक्तूबर को दोबारा जांच करने पर गोवंश का सिर गायब मिला, जबकि खाल और पूंछ वहां मौजूद थीं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू हुई। घटना के विरोध में चंबा में प्रदर्शन हुए और बाजार बंद रहा। पुलिस ने जलेदा जंगल से उडाण धार तक तलाशी अभियान चलाया तथा कई लोगों से पूछताछ की। 16 अक्तूबर को पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें 19 अक्तूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। मामले में अंतिम दोषसिद्धि का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया से होगा।
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