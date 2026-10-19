Chamba News: डुगली नाला के पास पीने के पानी के स्रोत में निकला सांप

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स्थानीय लोगों में सुरेश कुमार, चमन सिंह, रवि कुमार, योगराज और टेक चंद ने बताया कि पानी के स्रोत में कंकरीट से शेर का मुंह बनाया गया है। उसी मुंह में एक छेद से पानी की धारा बहती है। उसी धारा में सोमवार सुबह जिंदा सांप निकल आया। हालांकि, सांप ने किसी को भी नहीं डंसा। उन्होंने जल शक्ति विभाग से पानी की शुद्धता जांचने की मांग की है। उधर, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश मोंगरा ने बताया कि विभाग समय-समय पर पानी की शुद्धता जांचता रहता है। यदि लोग चाहते हैं कि पानी की जांच हो तो अवश्य कराई जाएगी।

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चंबा। जोत मार्ग पर डुगली नाला के पास पीने के पानी के स्रोत में अचानक सांप निकल आया। इससे वहां मौजूद लोग डर गए। यह स्रोत राहगीरों और स्थानीय लोगों को पीने का पानी मुहैया करने के लिए बनाया गया है।