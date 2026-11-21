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30 नवंबर तक होगा पंजीकरण, 15 से 30 वर्ष के युवा ले सकेंगे हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीपांगी (चंबा)। युवाओं को नशे के जाल से बचाने और खेल गतिविधियों के जरिये चिट्टे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए पांगी में खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।प्रदेश सरकार के खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान-2026 के तहत आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे।आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने बताया कि अभियान में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती और रस्साकशी को शामिल किया गया है। इच्छुक खिलाड़ी 30 नवंबर तक https://khelohimachal.hp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रतियोगिताएं उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर होंगी।कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट में उपमंडल स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाली टीमों को क्रमशः 51 हजार, 41 हजार और 31 हजार रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। जिला स्तर पर यह राशि दो लाख, डेढ़ लाख और एक लाख रुपये रखी गई है। वहीं, राज्य स्तर पर विजेता, उपविजेता और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को क्रमशः 31 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।एसडीएम ने बताया कि 20 नवंबर तक पांगी में महज 67 खिलाड़ी दलों ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों, पंचायतों और युवक-महिला मंडलों से अभियान का व्यापक प्रचार करने और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की अपील की। प्रतियोगिताओं से पहले खिलाड़ियों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई जाएगी।