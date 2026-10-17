फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   blow to farmers: Wheat seeds become costlier; this is the price per kilogram they will now cost

कृषि: हिमाचल के किसानों को गेहूं का बीज मिलेगा महंगा, सरकार ने तय किया सब्सिड़ी का रेट

Sat, 17 Oct 2026 11:15 AM IST
Krishan Singh रोशन ठाकुर, संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू।
रोशन ठाकुर, संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 17 Oct 2026 11:15 AM IST
सार

 प्रदेश सरकार ने गेहूं बीज की सब्सिड़ी का रेट तय कर दिया है। इस बार किसानों को तीन रुपये महंगा बीज मिलेगा। 

विज्ञापन
blow to farmers: Wheat seeds become costlier; this is the price per kilogram they will now cost
गेहूं। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रबी की बिजाई के लिए गेहूं के बीज का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत की खबर है। किसान अब बिजाई के लिए तैयार खेतों में गेहूं की बिजाई कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने गेहूं बीज की सब्सिड़ी का रेट तय कर दिया है। इस बार किसानों को तीन रुपये महंगा बीज मिलेगा। यह 33 रुपये प्रतिकिलो मिलेगा। दो दिन पहले सरकार ने गेहूं बीज का रेट 41.50 रुपये निर्धारित किया था, लेकिन सब्सिड़ी तय नहीं होने से वितरण लटक गया था। सरकार ने सभी जिलों को गेहूं बीज की खेप भेज दी है।

विज्ञापन


कुल्लू में 450 क्विंटल बीज आ गया और दो-तीन दिन में 600 क्विंटल बीज और पहुंचेगा। बीज मिलने के बाद अब सब्सिड़ी रेट तय होने से कृषि विभाग के साथ गेहूं बीज का इंतजार कर रहे किसानों ने राहत की सांस ली है। सूबे के करीब 3:50 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की जाती है। इस बार तीन रुपये की वृद्धि कर 33 रुपये में प्रति दिया जाएगा। जबकि 2025 में यह रेट 30 रुपये किलो था। कृषि विभाग कुल्लू की उपनिदेशक डाॅ. रितु गुप्ता ने कहा कि किसानों को 33 रुपये के हिसाब गेहूं बीज दिया जाएगा। कहा कि कुल्लू में एचडी-3226 किस्म को गेहूं बीज 450 क्विंटल पहुंच गया है। जिसे विभाग के वितरण केंद्रों तक भेज दिया है।

विज्ञापन
Trending Videos

11 हजार हेक्टेयर में होती है गेहूं की बिजाई
कुल्लू में करीब 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बिजाई की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इन दिनों रबी सीजन की फसलों की तैयारी में जुटे हैं। खेतों की जुताई और बिजाई की तैयारी की जा रही है। किसान मोहर सिंह,सुनील कुमार, खुशहाल सिंह, बालकृष्ण शर्मा और बलदेव राज ने कहा कि रबी की बिजाई को खेत खलिहान तैयार है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed