कृषि: हिमाचल के किसानों को गेहूं का बीज मिलेगा महंगा, सरकार ने तय किया सब्सिड़ी का रेट

रबी की बिजाई के लिए गेहूं के बीज का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत की खबर है। किसान अब बिजाई के लिए तैयार खेतों में गेहूं की बिजाई कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने गेहूं बीज की सब्सिड़ी का रेट तय कर दिया है। इस बार किसानों को तीन रुपये महंगा बीज मिलेगा। यह 33 रुपये प्रतिकिलो मिलेगा। दो दिन पहले सरकार ने गेहूं बीज का रेट 41.50 रुपये निर्धारित किया था, लेकिन सब्सिड़ी तय नहीं होने से वितरण लटक गया था। सरकार ने सभी जिलों को गेहूं बीज की खेप भेज दी है।

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कुल्लू में 450 क्विंटल बीज आ गया और दो-तीन दिन में 600 क्विंटल बीज और पहुंचेगा। बीज मिलने के बाद अब सब्सिड़ी रेट तय होने से कृषि विभाग के साथ गेहूं बीज का इंतजार कर रहे किसानों ने राहत की सांस ली है। सूबे के करीब 3:50 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की जाती है। इस बार तीन रुपये की वृद्धि कर 33 रुपये में प्रति दिया जाएगा। जबकि 2025 में यह रेट 30 रुपये किलो था। कृषि विभाग कुल्लू की उपनिदेशक डाॅ. रितु गुप्ता ने कहा कि किसानों को 33 रुपये के हिसाब गेहूं बीज दिया जाएगा। कहा कि कुल्लू में एचडी-3226 किस्म को गेहूं बीज 450 क्विंटल पहुंच गया है। जिसे विभाग के वितरण केंद्रों तक भेज दिया है।