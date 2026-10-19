एशियन पैरा गेम्स: 7.11 मीटर की छलांग लगाकर निषाद ने जीता स्वर्ण पदक, बढ़ाया देश का मान

7.11 मीटर की छलांग के साथ उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया

तीसरे प्रयास में 7.11 मीटर की छलांग के साथ उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चौथे प्रयास में फाउल होने के बावजूद उनका आत्मविश्वास बरकरार रहा। पांचवें प्रयास में फिर 7.11 मीटर और छठे प्रयास में 7.07 मीटर की छलांग लगाकर उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा पक्का किया। प्रतियोगिता में उज्बेकिस्तान के ओमादबेक खासानाव ने 6.99 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता, जबकि श्रीलंका के मोहम्मद सफरन 6.55 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक हासिल करने में सफल रहे। खास बात यह है कि लंबी कूद निषाद कुमार की मुख्य स्पर्धा नहीं है, बल्कि यह उनकी दूसरी स्पर्धा है इसके बावजूद उन्होंने दमदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा एवं मेहनत का परिचय दिया। निषाद कुमार की इस शानदार सफलता पर क्षेत्र के लोगों और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई है।