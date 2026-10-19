एशियन पैरा गेम्स: 7.11 मीटर की छलांग लगाकर निषाद ने जीता स्वर्ण पदक, बढ़ाया देश का मान
ऊना के अंब उपमंडल के बदाऊं गांव निवासी और दो बार पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीत चुके निषाद कुमार ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है।
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हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के अंब उपमंडल के बदाऊं गांव निवासी और दो बार पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीत चुके निषाद कुमार ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में पुरुषों की टी47 लंबी कूद स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से गृह क्षेत्र अंब समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर है। फाइनल मुकाबले में निषाद कुमार ने 7.11 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने पहले प्रयास में 6.95 मीटर की छलांग लगाई, जबकि दूसरे प्रयास में 7.09 मीटर की दूरी तय कर बढ़त बना ली।
7.11 मीटर की छलांग के साथ उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया
तीसरे प्रयास में 7.11 मीटर की छलांग के साथ उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चौथे प्रयास में फाउल होने के बावजूद उनका आत्मविश्वास बरकरार रहा। पांचवें प्रयास में फिर 7.11 मीटर और छठे प्रयास में 7.07 मीटर की छलांग लगाकर उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा पक्का किया। प्रतियोगिता में उज्बेकिस्तान के ओमादबेक खासानाव ने 6.99 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता, जबकि श्रीलंका के मोहम्मद सफरन 6.55 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक हासिल करने में सफल रहे। खास बात यह है कि लंबी कूद निषाद कुमार की मुख्य स्पर्धा नहीं है, बल्कि यह उनकी दूसरी स्पर्धा है इसके बावजूद उन्होंने दमदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा एवं मेहनत का परिचय दिया। निषाद कुमार की इस शानदार सफलता पर क्षेत्र के लोगों और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई है।
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