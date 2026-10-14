एम्स बिलासपुर भर्ती: चिकित्सकों के 69 पद भरने की तैयारी; इस दिन होंगे इंटरव्यू, अधिसूचना जारी

कुछ विभागों में निर्धारित योग्यता के अनुसार गैर-मेडिकल अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। इनके लिए संबंधित विषय में एमएससी या एम. बायोटेक के साथ पीएचडी की योग्यता निर्धारित है। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। इच्छुक अभ्यर्थियों को 27 अक्तूबर को सुबह नौ बजे तक एम्स बिलासपुर के कोठीपुरा स्थित प्रशासनिक ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर भर्ती प्रकोष्ठ में पहुंचना होगा। भर्ती संबंधी विस्तृत जानकारी एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsbilaspur.edu.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी किसी भी जानकारी के लिए helpdesk.rec@aiimsbilaspur.edu.in पर संपर्क कर सकते हैं।