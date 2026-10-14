कृषि विवि को 50 हजार हर्जाना: एरियर की एफडी बनाई, भुगतान नहीं किया; हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान

अदालत ने पाया कि विवि ने आईसीएआर से मिले रुपये को कर्मचारियों को देने के बजाय अपने सेंट्रलाइज्ड फंड स्कीम खाते में ट्रांसफर कर दिया और एफडी बना ली। विवि ने 29 अप्रैल 2023 को फंडिंग एजेंसी (आईसीएआर) को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया, जिसमें यह प्रमाणित किया गया कि राशि का उपयोग कर लिया गया है, जबकि वास्तव में कर्मचारियों को एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया। विवि की ओर से दलील दी गई कि वे राज्य सरकार की ओर से एरियर जारी करने के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। वहीं राज्य के वित्त विभाग ने कोर्ट में हलफनामा देकर इस तर्क को खारिज कर दिया। राज्य के वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसने आईसीएआर की ओर से जारी 75 फीसदी हिस्से के भुगतान पर कभी कोई रोक नहीं लगाई थी। राज्य का रुख केवल अपने 25 फीसदी हिस्से तक सीमित था। आईसीएआर की ओर से पहले ही जारी की जा चुकी राशि को राज्य सरकार के निर्देशों के नाम पर रोकना पूरी तरह तर्कहीन है।