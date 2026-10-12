Yamuna Nagar News: ज्वाला देवी के भजनों पर झूमीं महिलाएं

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यमुनानगर। आईटीआई-ससौली रोड स्थित ज्वाला माता मंदिर में नवरात्र का शुभारंभ ध्वजा परिक्रमा के साथ श्रद्धा और भक्तिभाव से किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर देवी मां के जयकारों से गूंजता रहा।नवरात्र के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्रद्धालुओं ने मां भगवती के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। ध्वजा परिक्रमा में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। भक्तों ने मां भगवती के भजन गाए।सेवक रसिक ने कहा कि मां दुर्गा की उपासना से साहस, धैर्य और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। श्रद्धालुओं को भक्ति के साथ मानवता, प्रेम और परोपकार के मूल्यों को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। मां भगवती की आराधना बुराइयों पर अच्छाई की विजय, नारी शक्ति के सम्मान और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।