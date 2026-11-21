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व्यासपुर। कपालमोचन मेले में करीब डेढ़ दशक पहले तक साधु-संतवे सूरजकुंड सरोवर के किनारे अपने टेंट लगाकर धूनी रमाते थे। समय के साथ मेले की यह पुरानी परंपरा धीरे-धीरे सिमटती जा रही है। मौजूदा समय में मेले में साधु-संतों की संख्या में काफी कमी आई है। साधु संतों के डेरा जमाने वाली जगह पर पार्किंग ने स्थान ले लिया है।इस बार भी गिने-चुने साधु-संत ही मेले में पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले पंचभीखी स्नान के दौरान सूरजकुंड सरोवर के आसपास साधु-संतों के टेंट और धूनियां नजर आती थीं। अखाड़ों से आने वाले संत यहां बैठकर साधना करते थे। सुबह-शाम धूनी के आसपास धार्मिक गतिविधियां होती थीं। श्रद्धालु इन संतों के पास पहुंचकर आशीर्वाद लेते और पूजा करते थे।इससे मेले में धार्मिक माहौल और अधिक जीवंत हो जाता था। बताया जाता है कि सूरजकुंड सरोवर और मंदिरों के श्राइन बोर्ड के अधीन आने के बाद सरोवर के आसपास जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का कार्य करवाया गया। इसके बाद क्षेत्र की पुरानी व्यवस्था में बदलाव आया। पहले जहां साधु-संत अपने टेंट लगाकर धूनी रमाते और लंबे समय तक तपस्या करते थे, वहीं अब उन्हें बैठने और साधना करने के लिए पहले जैसी पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। इसी कारण धीरे-धीरे विभिन्न अखाड़ों से आने वाले साधु-संतों की संख्या कम होने लगी।