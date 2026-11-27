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जगाधरी। जिले की फुटबॉल और भारोत्तोलन की आवासीय खेल अकादमियों में प्रवेश के लिए 30 नवंबर को खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए खेल विभाग की ओर से तेजली खेल परिसर में चयन ट्रायल लिए जाएंगे।दोनों खेलों में 12 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। ट्रायल की प्रक्रिया सुबह नौ बजे शुरू होगी। खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर खेल परिसर में पहुंचना होगा। जिला खेल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार दोनों खेलों के लिए अलग-अलग स्थानों पर खिलाड़ियों की प्रतिभा परखी जाएगी।भारोत्तोलन में लड़कों के चयन के लिए तेजली खेल परिसर स्थित भारोत्तोलन कक्ष में ट्रायल होंगे। वहीं फुटबॉल में लड़कों के चयन के लिए परिसर के फुटबॉल मैदान में खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। जिलेभर के इच्छुक खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र की मूल प्रति व छायाप्रति लानी होगी।इसके अलावा शिक्षण संस्थान से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति भी जमा करवानी होगी। खिलाड़ियों को अपनी खेल उपलब्धियों से जुड़े प्रमाण पत्र भी साथ लाने होंगे। उन्होंने बताया कि आवासीय खेल अकादमी में चयनित खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था खेल विभाग की ओर से की जाएगी।खिलाड़ियों को विद्यालय आने-जाने की सुविधा भी विभाग उपलब्ध करवाएगा। हालांकि इसके लिए होने वाला खर्च खिलाड़ी के परिवार को उठाना होगा। चयन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी जिला खेल कार्यालय या भारोत्तोलन प्रशिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को भी सूची किया गया है।