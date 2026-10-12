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Yamuna Nagar News: बारिश से औरंगाबाद अंडरपास पर लगा जाम

Mon, 12 Oct 2026 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:27 AM IST
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Traffic jam at Aurangabad underpass due to rain
रादौर रोड पर औरंगाबाद के पास लगे जाम में फंसे वाहन चालक। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। मौसम खराब होने और बारिश के दौरान रविवार को रादौर रोड पर गांव औरंगाबाद के पास पंचकूला-सहारनपुर नेशनल हाईवे के अंडरपास के नीचे जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से वाहन चालक करीब एक घंटे तक परेशान रहे।
जाम में फंसे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा। इस दौरान चौक पर चारों तरफ वाहनों के हॉर्न की आवाजें गूंजती रहीं। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करवाने का प्रयास किया। दामला निवासी रणजीत ने बताया कि उन्हें जरूरी काम से शहर जाना था, लेकिन जाम में फंसने के कारण आधे घंटे से अधिक समय तक आगे नहीं बढ़ सके।
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वाहनों की लंबी कतार के चलते उनका जरूरी काम भी प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था सुचारू रहनी चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी न हो। मामली निवासी हरभजन ने बताया कि वह अपने काम से निकले थे, लेकिन औरंगाबाद के पास पहुंचते ही जाम में फंस गए।
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वाहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ते और फिर रुक जाते थे। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं, मुकेश कुमार ने बताया कि जाम के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सड़क पर वाहनों की भीड़ के कारण आवागमन प्रभावित रहा।

रादौर रोड पर औरंगाबाद के पास लगे जाम में फंसे वाहन चालक। संवाद

रादौर रोड पर औरंगाबाद के पास लगे जाम में फंसे वाहन चालक। संवाद

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