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जगाधरी। कपालमोचन मेले से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जगाधरी में मंगलवार को पारंपरिक बर्तन बाजार सजेगा। इसके लिए दुकानदारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बस स्टैंड से लेकर मटका चौक और उससे आगे तक सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी।दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार बाजार में करोड़ों रुपये के बर्तनों की बिक्री होगी। कपालमोचन मेले में स्नान और पूजा के बाद घर लौटते समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगाधरी पहुंचकर बर्तनों की खरीदारी करते हैं। इसी परंपरा के चलते दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। इस बार छोटी-बड़ी, स्थायी-अस्थायी दुकानों पर करीब सात से आठ करोड़ के कारोबार की उम्मीद है।श्रद्धालुओं में मान्यता है कि कपालमोचन यात्रा के बाद जगाधरी से बर्तन खरीदकर घर ले जाना शुभ होता है। वहीं, कई परिवार इसे तीर्थ यात्रा की यादगार के रूप में भी खरीदते हैं। जगाधरी में बर्तनों का उत्पादन होने से यहां गुणवत्ता और दाम दोनों बेहतर मिलते हैं। यही वजह है कि वर्षों से श्रद्धालु यहां के बाजारों से खरीदारी करते आ रहे हैं।इस बार बर्तन बाजार में स्टील के साथ पीतल के बर्तनों की भी अधिक विविधता देखने को मिलेगी। कारोबारी नए डिजाइन और अलग-अलग आकार के बर्तन तैयार किए हैं। इसके अलावा तांबे और कांस्य के बर्तन भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मेले के दौरान सिविल लाइन से सनातन धर्म चौक, रेलवे रोड और बर्तन बाजार तक रौनक रहेगी। विभिन्न बाजारों और जगाधरी रोड पर 300 से 400 के करीब दुकानें लगेंगी।दी जगाधरी मेटल मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन महासचिव सुंदर लाल बत्रा ने बताया कि दिवाली के बाद कपालमोचन मेला बर्तन कारोबारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। इसके लिए माल तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है कि श्रद्धालुओं के आने से कारोबार को गति मिलेगी और आठ से दस करोड़ रुपये तक का कारोबार हो सकता है। पिछले वर्ष करीब 5.5 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। इस बार यह डेढ़ गुना होने की उम्मीद है।बर्तन खरीदारी की पुरानी परंपराउद्यमी भारत गर्ग, संदीप कुमार ने बताया कि पुराने समय में श्रद्धालु वाहनों से कपालमोचन मेले में पहुंचते थे। वापसी में जगाधरी जरूर रुकते थे। उस समय जगाधरी बस अड्डे के पास गंगा सागर सरोवर भी था, जहां श्रद्धालु स्नान करने के बाद कुछ देर विश्राम करते थे। इसी दौरान वे आसपास के बाजारों से बर्तन खरीदकर घर ले जाते थे। समय के साथ यह परंपरा और मजबूत होती गई। आज भी कपालमोचन से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगाधरी का बर्तन बाजार खरीदारी का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।