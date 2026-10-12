Yamuna Nagar News: पंचमुखी हनुमान मंदिर के सेंट्रल एसी की खिड़की से घुसे थे चोर

विज्ञापन

मंदिर समिति के प्रधान सुखबीर सिंह की शिकायत पर व्यासपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच में पता चला है कि चोर मंदिर में लगे सेंट्रल एसी की खिड़की से अंदर घुसे थे। शिकायत के अनुसार नौ अक्तूबर की रात चोर मंदिर में घुसे थे। शनिवार सुबह मंदिर खोलने पर चोरी का पता चला था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो संदिग्ध दिखाई दिए थे। फुटेज के अनुसार एक संदिग्ध मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, जबकि दूसरा बाहर मौजूद रहा। अंदर घुसे संदिग्ध ने चांदी के आभूषण चोरी किए और दानपात्र तोड़कर नकदी निकाल ली। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेजे चोरों की पहचान करने में जुटी है। संवाद