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Yamuna Nagar News: पंचमुखी हनुमान मंदिर के सेंट्रल एसी की खिड़की से घुसे थे चोर

Mon, 12 Oct 2026 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:32 AM IST
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Thieves entered the Panchmukhi Hanuman Temple through the window of the central AC unit
यमुनानगर। व्यासपुर थाना क्षेत्र के बसातियांवाला गांव स्थित प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने 9.45 लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। मंदिर से चढ़ावे के पांच लाख रुपये और चांदी के मुकुट, छत्र व बाण चोरी होने की बात सामने आई है।
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मंदिर समिति के प्रधान सुखबीर सिंह की शिकायत पर व्यासपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच में पता चला है कि चोर मंदिर में लगे सेंट्रल एसी की खिड़की से अंदर घुसे थे। शिकायत के अनुसार नौ अक्तूबर की रात चोर मंदिर में घुसे थे। शनिवार सुबह मंदिर खोलने पर चोरी का पता चला था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
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मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो संदिग्ध दिखाई दिए थे। फुटेज के अनुसार एक संदिग्ध मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, जबकि दूसरा बाहर मौजूद रहा। अंदर घुसे संदिग्ध ने चांदी के आभूषण चोरी किए और दानपात्र तोड़कर नकदी निकाल ली। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेजे चोरों की पहचान करने में जुटी है। संवाद
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