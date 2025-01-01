अंबाला सिटी। पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन में शनिवार को जिला स्तरीय लीगल लिट्रेसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव गीतांजलि गोयल,ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, नशा मुक्ति, दिव्यांगों व महिला-बाल अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों पर 10 प्रतियोगिताएं हुईं। भाषण, कविता, प्रश्नोत्तरी, पीपीटी, डॉक्यूमेंट्री, नारा लेखन, चित्रकला, स्किट, वाद-विवाद और लेखन कला में बराड़ा, साहा, नारायणगढ़, शहजादपुर, अंबाला-1 व अंबाला-2 खंडों की खंडस्तरीय विजेता टीमों ने दम दिखाया।सीजेएम गीतांजलि गोयल ने कहा कि प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। डीईओ सुधीर कालड़ा ने बचपन से संवैधानिक समझ विकसित करने पर जोर दिया। अध्यक्षता बीईओ सतबीर सिंह ने की। अधिकारियों ने पेंटिंग, स्लोगन व रचनाओं का अवलोकन कर सराहना की और प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार राशि दी। डीईओ ने मुख्य अतिथि को पौधा भेंट किया व प्रधानाचार्य विकास कोहली का आभार जताया। ग्रीवेंस कमेटी से कंवलजीत कौर, आशीष अग्रवाल, परमजीत सहित अमी सिंह, अमन कुमार, सौरव गुप्ता व डॉ. बलवंत सिंह मौजूद रहे।